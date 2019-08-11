Запеканка из капусты в духовке







Легкая, вкусная и сытная запеканка. Ее можно кушать как саму по себе, так и отлично она подойдет к любому гарниру.

Ингредиенты

— 300 гр капусты

— 2 яйца

— 2 ст.л. сметаны

— 1,5 ст.л. манки

— 1 ст.л. муки

— 0,5 ч.л. разрыхлителя

— 0,5 ч.л. соли

— 1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления

1. Нашинковать капусту тонкими и длинными полосками. Сложить все в миску.

2. Добавить яйца, соль и сметану. Все хорошенько перемешать.

3. Добавить муку, манку и разрыхлитель.

4. Форму для выпекания смазать растительным маслом и выложить капусту. Ложкой равномерно распределить по всей форме. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

5. Остудить запеканку с капустой и достать из формы. Всем приятного аппетита!