Запеканка из капусты в духовке

Легкая, вкусная и сытная запеканка. Ее можно кушать как саму по себе, так и отлично она подойдет к любому гарниру.
Ингредиенты
— 300 гр капусты
— 2 яйца
— 2 ст.л. сметаны
— 1,5 ст.л. манки
— 1 ст.л. муки
— 0,5 ч.л. разрыхлителя
— 0,5 ч.л. соли
— 1 ст.л. растительного масла
Способ приготовления
1. Нашинковать капусту тонкими и длинными полосками. Сложить все в миску.
2. Добавить яйца, соль и сметану. Все хорошенько перемешать.
3. Добавить муку, манку и разрыхлитель.
4. Форму для выпекания смазать растительным маслом и выложить капусту. Ложкой равномерно распределить по всей форме. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
5. Остудить запеканку с капустой и достать из формы. Всем приятного аппетита!