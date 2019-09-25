Воздушная тыквенная запеканка придется по вкусу даже тем, кто не особо любит тыкву. Запеканка получается яркой, красочной и ароматной!



Ингредиенты :

500 г тыквы

200 г творога

100 г манки

250 мл молока

150 г сахара

3 яйца

15 г сливочного масла

50 г сметаны







Приготовление:

Тыкву чистим, нарезаем ломтиками, складываем в кастрюльку, заливаем подсоленной водой и варим минут 15.

Воду сливаем и тыкву взбиваем блендером. Из молока и манки варим густую кашу.

Смешиваем тыквенное пюре с кашей, добавляем яйца, творог, сахар и все тщательно перемешиваем.

Разогреваем духовку до 180 градусов, форму смазываем маслом, ставим в духовку на 25 минут.

Перед подачей на стол посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

