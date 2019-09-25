Воздушная тыквенная запеканка придется по вкусу даже тем, кто не особо любит тыкву. Запеканка получается яркой, красочной и ароматной!

Ингредиенты :
500 г тыквы
200 г творога
100 г манки
250 мл молока
150 г сахара
3 яйца
15 г сливочного масла
50 г сметаны
Приготовление:
Тыкву чистим, нарезаем ломтиками, складываем в кастрюльку, заливаем подсоленной водой и варим минут 15.
Воду сливаем и тыкву взбиваем блендером. Из молока и манки варим густую кашу.
Смешиваем тыквенное пюре с кашей, добавляем яйца, творог, сахар и все тщательно перемешиваем.
Разогреваем духовку до 180 градусов, форму смазываем маслом, ставим в духовку на 25 минут.
Перед подачей на стол посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!